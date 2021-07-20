В Минприроды исключают риск дефицита товаров из-за мусорной реформы

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Минприроды России отвергло опасения относительно возможного дефицита товаров из-за введения новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП).
В Минприроды исключают риск дефицита товаров из-за мусорной реформы
  • РИА Новости

«Минприроды России опровергает дефицит товаров в магазинах. Реализация новой концепции РОП не скажется на ассортименте товаров в магазинах», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырёх лет.

Министерство призвало не пугать россиян «пустыми полками», передаёт телеканал «360». По мнению ведомства, подобные заявления «похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства».

Ранее РБК писала, что ретейлеры заявили о риске сокращения ассортимента из-за мусорной реформы. Руководители ассоциаций компаний розничной и интернет-торговли (АКОРТ и АКИТ) направили соответствующее письмо главе Минприроды Александру Козлову.

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