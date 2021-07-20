Ретейлеры заявили о риске «пустых полок» из-за мусорной реформы

Ретейлеры заявили о риске сокращения ассортимента из-за мусорной реформы. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо руководителей ассоциаций компаний розничной и интернет-торговли (АКОРТ и АКИТ) главе Минприроды Александру Козлову.

По мнению ретейлеров, подготовленный министерством законопроект об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки создаёт риски ухода торговли в серую зону.

В частности, их не устраивает положение о запрете продавать товары, не включённые в специальный реестр в рамках системы учёта отходов.

«Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», — говорится в послании.

В Минприроды зарегистрировали обращение и пообещали рассмотреть его в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что правительство готовит законодательные изменения, предусматривающие запрет на использование неперерабатываемых продуктов.