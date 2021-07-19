Белоусов ожидает, что инфляция в России не превысит 5% по итогам года

Инфляция в России по итогам года, вероятно, выйдет на уровень 5%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По оценке правительства, рост ВВП России по итогам года может составить 3,9% или даже больше, рассказал Белоусов.

При этом ключевой проблемой на фоне ускоренного восстановительного роста стала инфляция, отметил он.

«Целый ряд мер, которые были приняты в конце прошлого года и в текущем году позволили сбить эту инфляционную волну, тем не менее годовая цифра инфляции остаётся очень высокой — это 6,56%... По итогам года мы сейчас считаем, что мы можем выйти примерно на цифру 5%», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Президент Владимир Путин во время заседания отметил, что в стране отмечается рост заработных плат в реальном выражении.

1 июля Росстат сообщил, что реальные зарплаты в России в апреле текущего года выросли на 7,8% в годовом выражении.