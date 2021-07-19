«Академик Черский» приступает к укладке «Северного потока — 2» у Германии

Судно «Академик Черский» покинуло воды Дании, где прокладывало участок газопровода «Северный поток — 2», и будет укладывать 2,6-километровый участок второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

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«Трубоукладочное судно «Академик Черский» уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Nord Stream 2 AG. В Nord Stream 2 AG отметили, что соответствующие извещения опубликованы профильными германскими службами. 11 июня сообщалось, что строительство морской части первой нитки газопровода «Северный поток — 2» было технически завершено. Ранее в ФРГ рассказали о способе разрешения разногласий по «Северному потоку — 2».