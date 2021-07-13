В Союзе потребителей заявили о риске подорожания незаменимых продуктов

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил о возможном росте цен на основные продукты питания.

По словам эксперта, сезонные продукты сейчас дорожают, в ближайшее время ситуация должна измениться в лучшую для покупателя сторону, однако это понижение будет «в коротком моменте».

«Единственное главное ограничение цен сегодня — потребительский спрос. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу», — сказал Шелищ в беседе с «Вечерней Москвой».

В числе товаров, от которых невозможно отказаться, особенно семьям с низкими доходами, он назвал крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Специалист считает, что решение заключается в увеличении предложения. Он призвал «больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет.