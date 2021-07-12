В СФ прокомментировали заявление ФРГ о разрешениях для «Северного потока — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Министерства экономики Германии Беате Барона о том, что в ФРГ выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Германия с нынешним руководством не отказывалась от «Северного потока — 2», от его строительства, от завершения строительства, подачи газа по «Северному потоку — 2». Довольно последовательно всё это отстраивает, и любые свидетельства, которые подтверждают эти намерения, — это хорошо», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что в Германии всерьёз просчитали ситуацию с энергоносителями и пришли к выводу, что «без российского газа обойтись в ближайшие годы не смогут».

«А может, и в отдалённые годы не смогут. Поэтому они (Германия. — RT) рассматривают этот проект как исключительно экономический проект. Другое дело, что США говорят, что это политический проект. На самом деле они тоже понимают, что это экономический проект, который создаёт сложности для продажи американского сжиженного газа в Европе», — считает Цеков.

Он также выразил уверенность, что строительство «Северного потока — 2» в этом году будет завершено.

12 июля представитель Министерства экономики Германии Беате Барон заявила, что в ФРГ выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2».