Глава РЭЦ рассказала о работе платформы одного окна для экспортёров

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Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина рассказала о платформе одного окна, запущенной в конце 2020 года для экспортёров.
Глава РЭЦ рассказала о работе платформы одного окна для экспортёров
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» она сообщила о запуске на этой платформе десяти сервисов.

Самые популярные — два суперсервиса по компенсации расходов на транспортировку и по участию в выставках.

В частности, в программе по транспортировке реализован принципиально новый подход к предоставлению услуг в электронном виде.

«Например, мы собираем информацию из информационных систем органов власти, а не требуем её от экспортёра, осуществляем автоматические проверки ещё на этапе заполнения заявления, что снижает количество технических ошибок и расхождений в данных», — подчеркнула она.

Никишина отметила, что платформа «одно окно» — это результат синергии информационных систем РЭЦ, налоговой и таможенной служб, Минпромторга и других ведомств.

«Всё происходит, во-первых, только в электронном виде, во-вторых, экспортёр получает решение своей жизненной ситуации под ключ и не знает про всю внутреннюю кухню межведомственного взаимодействия, в-третьих, все данные, единожды собранные в систему, сохраняются и используются повторно, чтобы экспортеру не приходилось каждый раз собирать одни и те же справки», — добавила специалист.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

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