«Коммерсантъ»: из ФНБ могут выделить 1,59 трлн рублей на авиастроение

Минпромторг готовит проект поддержки авиастроительной отрасли в России на сумму 1,8 триллиона рублей. Основную часть средств — более 1,59 трлн рублей планируется привлечь из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ. Проект рассчитан до 2030 года.

Проект предусматривает производство 735 новых гражданских самолётов.

Отмечается, что речь идёт о строительстве в первую очередь таких самолётов как Ил-114, МС-21, «Байкал» (ЛМС-901).

Также в документах фигурируют поставки Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолётов.

Ранее сообщалось, что Минфин России привёл фактическую структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам, исключив доллар.