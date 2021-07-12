«Коммерсантъ»: из ФНБ могут выделить 1,59 трлн рублей на авиастроение

Короткая ссылка
Минпромторг готовит проект поддержки авиастроительной отрасли в России на сумму 1,8 триллиона рублей. Основную часть средств — более 1,59 трлн рублей планируется привлечь из Фонда национального благосостояния (ФНБ). 
«Коммерсантъ»: из ФНБ могут выделить 1,59 трлн рублей на авиастроение
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ. Проект рассчитан до 2030 года.

Проект предусматривает производство 735 новых гражданских самолётов.

Отмечается, что речь идёт о строительстве в первую очередь таких самолётов как Ил-114, МС-21, «Байкал» (ЛМС-901).

Также в документах фигурируют поставки Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолётов.

Ранее сообщалось, что Минфин России привёл фактическую структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам, исключив доллар. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить