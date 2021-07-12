«Коммерсантъ»: из ФНБ могут выделить 1,59 трлн рублей на авиастроение
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ. Проект рассчитан до 2030 года.
Проект предусматривает производство 735 новых гражданских самолётов.
Отмечается, что речь идёт о строительстве в первую очередь таких самолётов как Ил-114, МС-21, «Байкал» (ЛМС-901).
Также в документах фигурируют поставки Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолётов.
Ранее сообщалось, что Минфин России привёл фактическую структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам, исключив доллар.