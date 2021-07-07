Росстат сообщил о росте цен на стройматериалы в России

Стройматериалы в России за июнь подорожали на 6,75%, об этом свидетельствуют данные Росстата. С начала года они подорожали на 19,63%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

«В июне продолжился рост цен на строительные материалы: плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные подорожали на 19,2%, доски обрезные — на 15,7%, металлочерепица — на 12,3%, еврошифер — на 6,8%, рубероид — на 5,7%, кирпич красный — на 4,6%, стекло оконное — на 3,7%», — приводит агентство сообщение ведомства.

Также из данных следует, что годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5% — это самый высокий уровень с августа 2016 года.

Месячная инфляция достигла 0,69%, что стало рекордом для июня с 2012 года.

Федеральная антимонопольная служба проведёт проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен.