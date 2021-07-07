Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%, это самый высокий уровень с августа 2016 года. Месячная инфляция достигла 0,69%, что стало рекордом для июня с 2012 года, следует из данных Росстата.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В июне 2021 года по сравнению с маем 2021-го индекс потребительских цен составил 100,69%, по сравнению с декабрём 2020 года — 104,19% (в июне 2020 года — 100,22%, по сравнению с декабрём 2020-го — 102,63%)», — приводит агентство данные ведомства.

Как отметили в Росстате, месячный рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в июне в девяти субъектах России.

В наибольшей степени — в Тверской области (на 1,3%) и Севастополе (на 1,2%) из-за удорожания продуктов питания на 2,5% и 1,9%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,7%. В Санкт-Петербурге — на 0,9% (с начала года прирост цен составил 3,9% и 4,7% соответственно), пишет агентство.

30 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с инфляцией.