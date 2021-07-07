ФАС проведёт проверки на рынке стройматериалов
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«В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года», — говорится в сообщении ФАС.
Уточняется, что в число основных строительных материалов входят бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукция.
С целью контроля цен на них территориальные органы ФАС будут также проводить регулярный мониторинг.
Ранее в ФАС прокомментировали ситуацию с тарифами на коммунальные услуги в регионах.