Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведёт проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен.

«В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года», — говорится в сообщении ФАС.

Уточняется, что в число основных строительных материалов входят бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукция.

С целью контроля цен на них территориальные органы ФАС будут также проводить регулярный мониторинг.

Ранее в ФАС прокомментировали ситуацию с тарифами на коммунальные услуги в регионах.