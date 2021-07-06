Москва увеличила экспорт чистящих средств и мыла на 4,3% в 2020 году

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Московский экспорт чистящих средств и мыла составил в 2020 году $148,17 млн, что на 4,3% больше показателей 2019-го, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов.
Москва увеличила экспорт чистящих средств и мыла на 4,3% в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН.

«Основа московского экспорта чистящих средств приходится на бытовую химию, в 2020 году объём поставок этой продукции за рубеж составил почти $102 млн. Остальная часть экспорта включает в себя мыло, гели для душа и влажные салфетки. На них приходится $46,2 млн экспортной выручки», — сказал Ефимов.

Как отмечается, бытовую химию из Москвы поставляли в 51 страну. Основными импортёрами стали Казахстан, Белоруссия и Киргизия.

В I квартале 2021 года экспорт чистящих средств составил $39 млн (+5,4% к показателям 2020 года).

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла первое место в России по экспорту мясной продукции. В I квартале 2021 года регион продал её на $46,5 млн.

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