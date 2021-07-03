Эксперт дал прогноз по курсу доллара до конца лета

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Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников в беседе с агентством «Прайм» дал прогноз по курсу доллара до конца лета 2021 года.
Эксперт дал прогноз по курсу доллара до конца лета
  • globallookpress.com

«Доллар к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже, но закрепиться на этом уровне не сможет», — заявил Верников.

Также он отметил, что никаких потрясений до конца 2021 года рубль не ждёт.

«В пользу укрепления рубля сейчас работают высокие цены на нефть, а в пользу доллара — летние выплаты дивидендов по акциям, часть которых переводится в валюту», — резюмировал Верников.

Ссылаясь на прогнозы крупнейших мировых инвестбанков, он также сказал, что нефтяные цены Brent в следующем году повысятся до $100 за баррель.

Ранее в материале RT сообщалось, как могут измениться курсы доллара и евро в июле.

В июне глава Сбербанка Герман Греф рассказал о прогнозе цены на нефть марки Urals.

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