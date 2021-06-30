Греф рассказал о прогнозе цены на нефть марки Urals

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе рассказал о прогнозе цены на нефть марки Urals.

«Наши оценки — мы их сегодня представили в правительство — выглядят очень-очень серьёзно, я бы сказал. Вызывают большую озабоченность. В частности, цена на нефть Urals. С базовой цены в 77 долларов за баррель падает к 2050 году в три раза, до 26 долларов за баррель», — цитирует ТАСС Грефа.

Он добавил, что «цена на газ падает в два раза».

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.