ФРГ выступает за сохранение транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2»
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- AFP
«Мы ещё раз указали на то, что мы посредничали в деле заключения соглашения о транзите между Россией и Украиной. Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не лишилась доходов, ведь речь идёт о сохранении транзитных пошлин», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, этот вопрос обсуждается с американской и украинской сторонами.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев будет готов рассмотреть возможность переговоров по «компенсациям» в случае запуска «Северного потока — 2».
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла прокомментировал идею о выплате компенсаций Украине.