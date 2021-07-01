ФРГ выступает за сохранение транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау заявил, что Германия выступает за сохранение транзита российского газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».

«Мы ещё раз указали на то, что мы посредничали в деле заключения соглашения о транзите между Россией и Украиной. Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не лишилась доходов, ведь речь идёт о сохранении транзитных пошлин», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, этот вопрос обсуждается с американской и украинской сторонами.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев будет готов рассмотреть возможность переговоров по «компенсациям» в случае запуска «Северного потока — 2».

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла прокомментировал идею о выплате компенсаций Украине.