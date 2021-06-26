В бундестаге назвали безумием идею о компенсации Киеву за «Северный поток — 2»

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Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла в интервью РИА Новости прокомментировал идею о выплате компенсаций Украине после запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Если Россия использует другие транзитные маршруты, то она, конечно, не должна больше платить какие-либо транзитные сборы», — заявил Крупалла.

Он отметил, что идея о том, что «стране, которая больше не предоставляет транзит», должна выплачиваться компенсация, является «настоящим безумием».

По словам депутата, это недопустимо «с чисто экономической точки зрения».

«И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать», — подчеркнул лидер партии.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев будет готов рассмотреть возможность переговоров по «компенсациям» в случае запуска «Северного потока — 2».

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