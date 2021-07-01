В ЦБ назвали объём международных резервов России

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В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 25 июня составляют $592,4 млрд.
В ЦБ назвали объём международных резервов России
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 25 июня составили $592,4 млрд, сократившись за неделю на $2,7 млрд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сокращение объёмов международных резервов произошло главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.

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