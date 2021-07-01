Сбербанк подключил оплату по QR-коду в системе быстрых платежей

Сбербанк и дочерняя компания «ЮMoney» присоединились к сервису оплаты товаров и услуг по QR-коду в системе быстрых платежей.

Как сообщается на сайте банка, в течение июля, после того как он убедится, что сервис работает стабильно, на пилотной группе клиентов, начнётся поэтапный тираж на всю аудиторию пользователей «СберБанка Онлайн».

«Сбербанк всегда стремится предоставлять своим клиентам удобный сервис для быстрых решений. После подключения к СБП С2В они получат возможность совершать платежи в адрес юрлиц простым и безопасным способом», — отметил зампред правления Кирилл Царёв.

По словам гендиректора «ЮMoney» Ивана Глазачева, компания также завершила работы под подключению и сейчас оценивает возможности дальнейшего масштабирования.

Ранее сообщалось, что российские банки с 1 октября не смогут взимать с магазинов комиссию более 1,5 тыс. рублей за одну операцию в СБП.

С помощью этой системы, запущенной в России в 2019 году, граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Кроме того, появилась возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц.