ЦБ ограничил максимальную комиссию с магазинов в системе быстрых платежей

Российские банки с 1 октября не смогут взимать с магазинов комиссию более 1,5 тыс. рублей за одну операцию в системе быстрых платежей (СБП). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центробанк России.

«Банк России принял решение с 1 октября 2021 года дополнительно ограничить максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в системе быстрых платежей, — не более 1,5 тыс. рублей», — заявили в ЦБ.

Отмечается, что «новое решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы».

«Аналогичные тарифы и ограничения устанавливаются с 1 октября 2021 года и по платежам в пользу самозанятых», — добавили в регуляторе.

В январе Банк России сообщал, что с момента запуска системы быстрых платежей (СБП) ЦБ россияне совершили 139 млн переводов на сумму около 1 трлн рублей.