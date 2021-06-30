ЦБ рекомендовал продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП

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Центробанк рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 октября 2021 года.
ЦБ рекомендовал продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение «было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введёнными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам».

В Банке России заявили, что «реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заёмщика — соответствующие рекомендации даны кредиторам и бюро кредитных историй».

«Накопленный к настоящему моменту времени запас капитала в банковском секторе, а также роспуск с 30 июня 2021 года макропруденциального буфера по потребительским кредитам позволяют банкам обеспечить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд», — пояснили в ЦБ.

Также Центробанк «принял решение продлить до 30 сентября 2021 года снятие отраслевых ограничений по программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которая реализуется при поддержке АО «Корпорация «МСП».

«Для получения такого кредита предпринимателям необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте Корпорации «МСП», — добавили в регуляторе.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили программу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса до конца 2021 года.

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