В Москве продлили программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Короткая ссылка
В Москве продлили программу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса до конца 2021 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
В Москве продлили программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса
  • © PROMT8
  • Gettyimages.ru

«По просьбам бизнес-сообщества правительством Москвы было принято решение о продлении до 31 декабря 2021 года программы предоставления льготных «стабилизационных» кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 6209 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 

С 28 июня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить