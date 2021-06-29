В Москве продлили программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

В Москве продлили программу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса до конца 2021 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«По просьбам бизнес-сообщества правительством Москвы было принято решение о продлении до 31 декабря 2021 года программы предоставления льготных «стабилизационных» кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 6209 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

С 28 июня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.