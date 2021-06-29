Резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал мэра и правительства.
«По итогам прошлого года свою продукцию экспортировал каждый седьмой резидент ОЭЗ. Произведённые ими товары были поставлены в более чем 20 стран мира», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Наибольшим спросом на внешних рынках пользовалась продукция предприятий микроэлектронной промышленности.
«Также лидерами по объёму экспорта стали компании, выпускающие литийионные батареи, оборудование для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, установки для проведения дезинфекции в условиях медицинских стационаров», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Ранее НСН сообщала, что Москва экспортировала электронных деталей и плат на сумму $159,21 млн по итогам 2020 года.