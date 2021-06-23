Москва экспортировала микросхем и плат на $159 млн по итогам 2020 года

Короткая ссылка
Москва экспортировала электронных деталей и плат на сумму $159,21 млн по итогам 2020 года.
Москва экспортировала микросхем и плат на $159 млн по итогам 2020 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Доля столицы в общероссийском объёме экспорта составляет 24,7%. По данному показателю Москва занимает второе место среди остальных регионов.

«В 2020 году московские компании поставили микросхемы, электронные детали и платы в 101 страну мира. В числе основных торговых партнёров — страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь и Узбекистан, а также Китай, Нидерланды и Гонконг», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, более четверти от общего столичного экспорта приходится на Казахстан — объём поставок составил $42,29 млн.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла первое место в России по экспорту мясной продукции. В I квартале 2021 года регион продал её на $46,5 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить