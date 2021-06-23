Москва экспортировала микросхем и плат на $159 млн по итогам 2020 года

Москва экспортировала электронных деталей и плат на сумму $159,21 млн по итогам 2020 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Доля столицы в общероссийском объёме экспорта составляет 24,7%. По данному показателю Москва занимает второе место среди остальных регионов.

«В 2020 году московские компании поставили микросхемы, электронные детали и платы в 101 страну мира. В числе основных торговых партнёров — страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь и Узбекистан, а также Китай, Нидерланды и Гонконг», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, более четверти от общего столичного экспорта приходится на Казахстан — объём поставок составил $42,29 млн.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла первое место в России по экспорту мясной продукции. В I квартале 2021 года регион продал её на $46,5 млн.