Экономист рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

«Совершенно ликвидировать доллар почти невозможно — половина мировой торговли происходит с использованием резервной валюты, так как необходимо обеспечивать все экспортные и импортные операции. К тому же доллар в любой кризисный период или при угрозе обвала финансовых рынков остаётся относительно стабильным», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, в России для обеспечения требований диверсификации средства переданы главному регулятору — Центробанку.

«Намедни Эльвира Набиуллина (глава Центробанка России. — RT) давала интервью американской компании Bloomberg, в котором чётко сказала, что Центральный банк намерен оставить доллары в портфеле, однако не уточнила, в каком соотношении», — напомнил Ордов.

Ранее Набиуллина в интервью Bloomberg заявила, что российские банки проводят политику по снижению зависимости отечественной экономики от иностранных валют, в том числе и доллара.

Экономист Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о роли доллара в мировой экономике.