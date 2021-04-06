Экономист рассказал о роли доллара в мировой экономике

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Экономист Вячеслав Зайченко рассказал о роли доллара в мировой экономике.
Экономист рассказал о роли доллара в мировой экономике
  • Reuters

«В 1971 году было принято решение взять его как резервный номинал, так как он с 1930-х годов показывал стабильный рост», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его мнению, американская валюта никуда не денется, поскольку, чтобы доллар куда-то ушёл, нужно хотя бы одному государству 50 лет показывать стабильный рост.

«Тогда можно будет говорить про резервную валюту. Пока что такой страны нет», — сказал Зайченко.

Как добавил эксперт, криптовалюта, например, неспособна стать заменой доллару на рынке. Чтобы стать настоящей валютой, ей нужно получить обеспечение государства. 

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.

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