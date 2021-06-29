В Прикамье рассказали об объёмах экспорта товаров в Узбекистан

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По итогам 2020 года Пермский край занял 20-е место в России по объёму экспорта в Узбекистан.
В Прикамье рассказали об объёмах экспорта товаров в Узбекистан
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Регион поставляет бумагу и картон, ДСП, оборудование и технику, пиломатериалы.

Кроме того, уточняется, что правительство края планирует расширить сотрудничество с крупнейшим угольным предприятием центральноазиатской республики.

Так, региональное Министерство промышленности и торговли провело совещание по взаимодействию регпредприятий и научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование» с АО «Узбекуголь».

«Наблюдается тенденция к увеличению роста добычи угля, поэтому нас интересуют предложения по запасным частям и металлопрокату, проекты по развитию и наращиванию производственных мощностей», — сказал после встречи гендиректор АО «Узбекуголь» Владимир Кузнецов.

Как ранее сообщала НСН, резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» по итогам 2020 года поставили за рубеж свою продукцию на сумму 1,2 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2019 года более чем в три раза.

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