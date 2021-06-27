Путин поручил расширить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года

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Президент России Владимир Путин распорядился продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года.
Путин поручил расширить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года
  • РИА Новости

Об этом говорится в поручениях Путина по итогам ПМЭФ, опубликованных на сайте Кремля.

Отмечается, что семьям, в которых после 1 января 2018 года родился ребёнок, необходимо дать возможность взять ипотеку по ставке 6% годовых на покупку жилья на первичном рынке или на рефинансирование выданных до этого кредитов.

Для остальных граждан льготная ипотека продлена на год, ставка поднята до 7%.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на недвижимость в стране.

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