Путин поручил расширить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года
- РИА Новости
Об этом говорится в поручениях Путина по итогам ПМЭФ, опубликованных на сайте Кремля.
Отмечается, что семьям, в которых после 1 января 2018 года родился ребёнок, необходимо дать возможность взять ипотеку по ставке 6% годовых на покупку жилья на первичном рынке или на рефинансирование выданных до этого кредитов.
Для остальных граждан льготная ипотека продлена на год, ставка поднята до 7%.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на недвижимость в стране.