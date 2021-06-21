Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на недвижимость в России

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на недвижимость в стране.
Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на недвижимость в России
  • РИА Новости

«Мы видим, цены на недвижимость растут. Почему? Во-первых, растёт спрос, в том числе из-за льготных программ, которые сделали процентные ставки по ипотеке более привлекательными для покупателей», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, вторая причина — снижение в банках ставок по депозитам.

Кроме того, Набиуллина отметила желание граждан «пристроить» деньги, найти более выгодные инструменты.

К примеру, речь может идти не только о покупке жилья для себя, но и в инвестиционных целях.

«Предложение не поспевает, потому что строительный цикл более длинный. Вот цены и растут. В итоге, к сожалению, реальная доступность жилья не выросла, потому что дисбаланс спроса и предложения привёл к росту цен и съел всю выгоду от снижения ставок», — добавила глава Банка России.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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