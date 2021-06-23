В ЦБ отметили неизбежность нового кризиса

Зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая на конференции «Ренессанс капитала», сообщил, что «текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но, когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально».

«Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис (а он наступит неизбежно), мы воспользуемся этим арсеналом», — цитирует ТАСС Заботкина.

Он заявил, что ключевая ставка Банка России находится на целесообразном уровне и соответствует более жёсткой глобальной денежно-кредитной политике.

«Поэтому ужесточение глобальной ДКП в минимальной степени повлияет на наши будущие решения», — добавил зампред ЦБ.

Ранее ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 5,5% годовых.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что основным инструментом влияния Центробанка на инфляцию является ключевая ставка.

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.