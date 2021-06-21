Набиуллина назвала основной инструмент ЦБ для влияния на инфляцию

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде» рассказала, что основным инструментом влияния Центробанка на инфляцию является ключевая ставка.
Набиуллина назвала основной инструмент ЦБ для влияния на инфляцию
  • РИА Новости

«Основной инструмент, с помощью которого ЦБ влияет на инфляцию, — ключевая ставка. Чем она выше, тем привлекательнее становятся депозиты. И тем меньше люди склонны брать кредиты. Тем самым мы влияем на спрос», — рассказала глава ЦБ.

По её словам, на инфляцию можно влиять, создавая условия для роста предложений.

Она отметила, что конкуренция очень важна для снижения инфляции.

«А денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ объяснила, что в таком случае «спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики».

Ранее Набиуллина заявила о росте беспокойства ЦБ по поводу инфляции.

По её словам, Банк России не исключает перехода к умеренно жёсткой денежно-кредитной политике.

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