В ЦБ не исключили перехода к умеренно жёсткой денежно-кредитной политике

Короткая ссылка
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России не исключает перехода к умеренно жёсткой денежно-кредитной политике. Об этом информирует ТАСС.
В ЦБ не исключили перехода к умеренно жёсткой денежно-кредитной политике
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Что касается жёсткой политики. Мы не исключаем перехода к умеренно жёсткой политике, мы и раньше не исключали. Но вероятность, на наш взгляд, сейчас возросла, хотя это не является неизбежным», — заявила Набиуллина.

При этом она отметила, что «всё будет зависеть от того, какой будет динамика экономики, инфляции и инфляционных ожиданий».

Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 5,5% годовых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить