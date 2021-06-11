В ЦБ не исключили перехода к умеренно жёсткой денежно-кредитной политике

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России не исключает перехода к умеренно жёсткой денежно-кредитной политике. Об этом информирует ТАСС.

«Что касается жёсткой политики. Мы не исключаем перехода к умеренно жёсткой политике, мы и раньше не исключали. Но вероятность, на наш взгляд, сейчас возросла, хотя это не является неизбежным», — заявила Набиуллина.

При этом она отметила, что «всё будет зависеть от того, какой будет динамика экономики, инфляции и инфляционных ожиданий».

Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 5,5% годовых.