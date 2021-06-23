Продажи мороженого выросли на фоне жары в регионах России

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На неделе с 15 по 21 июня 2021 года по сравнению с предыдущей неделей продажи мороженого выросли на 19%, напитков — на 24%, заявили в «Ашане».
Продажи мороженого выросли на фоне жары в регионах России
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

В минувшие выходные число заказов мороженого увеличилось по сравнению с предыдущими — в субботу они составили +20% неделя к неделе, а в воскресенье — в полтора раза неделя к неделе, рассказали в «Яндекс.Лавке».

По данным сервиса, наибольший рост зафиксирован в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Нижнем Новгороде.

Из-за аномальной жары в Москве и Петербурге в последнюю неделю рекордные продажи безалкогольных напитков и мороженого также отметили и в «Магните».

Спрос на такой товар стал расти с 14 июня, а пик продаж пришёлся на 21 июня.

С 19 по 22 июня продажи мороженого в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекрёсток» увеличились на рекордные 41,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели.

Потребление кваса и тоника выросло в среднем на 44%, воды — на 34%, соков и нектаров — на 16,4%.

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