Росстат рассказал о росте задолженности по зарплате в России

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила данные, согласно которым суммарная задолженность по зарплате в России за май выросла на 33,4 млн рублей и на 1 июня составила 1,59 млрд рублей.
Росстат рассказал о росте задолженности по зарплате в России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 41%; строительство — 26,4%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 8,4%; добыча полезных ископаемых — 7,2%; транспорт — 6% и т. д.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

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