Росстат рассказал о росте задолженности по зарплате в России
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 41%; строительство — 26,4%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 8,4%; добыча полезных ископаемых — 7,2%; транспорт — 6% и т. д.
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