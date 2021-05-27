В Совфеде оценили идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю

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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю.
В Совфеде оценили идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю
  • РИА Новости

«Эта тема связана со многими процессами, вопрос серьёзных экономических расчётов. Ещё не было сформулированных предложений, но то, что тема поднята и она обсуждается, — это совершенно очевидно», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, пока нельзя сказать, насколько это ближайшая перспектива, но ничто не вечно и изменения нужно рассматривать.

Как считает сенатор, такие инициативы, скорее всего, начнут рассматриваться в пилотном проекте.

«Начать с определённой категории граждан, у которых уважительные причины сократить своё присутствие на рабочем месте: молодые мамы, социальные учреждения и так далее. Это вопросы, требующие дальнейшей проработки», — заключил он.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

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