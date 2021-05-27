В Совфеде оценили идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю.

«Эта тема связана со многими процессами, вопрос серьёзных экономических расчётов. Ещё не было сформулированных предложений, но то, что тема поднята и она обсуждается, — это совершенно очевидно», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, пока нельзя сказать, насколько это ближайшая перспектива, но ничто не вечно и изменения нужно рассматривать.

Как считает сенатор, такие инициативы, скорее всего, начнут рассматриваться в пилотном проекте.

«Начать с определённой категории граждан, у которых уважительные причины сократить своё присутствие на рабочем месте: молодые мамы, социальные учреждения и так далее. Это вопросы, требующие дальнейшей проработки», — заключил он.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.