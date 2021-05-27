В Совфеде оценили идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю
- РИА Новости
«Эта тема связана со многими процессами, вопрос серьёзных экономических расчётов. Ещё не было сформулированных предложений, но то, что тема поднята и она обсуждается, — это совершенно очевидно», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, пока нельзя сказать, насколько это ближайшая перспектива, но ничто не вечно и изменения нужно рассматривать.
Как считает сенатор, такие инициативы, скорее всего, начнут рассматриваться в пилотном проекте.
«Начать с определённой категории граждан, у которых уважительные причины сократить своё присутствие на рабочем месте: молодые мамы, социальные учреждения и так далее. Это вопросы, требующие дальнейшей проработки», — заключил он.
Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.