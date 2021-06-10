В Минпромторге прокомментировали ситуацию с соглашениями по ценам на сахар и масло

Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов оценил возможность продления сроков действия соглашений по ценам на сахар и подсолнечное масло.

Так, на вопрос о том, будет ли продлено, в частности, соглашение по ценам на сахар, он ответил отрицательно.

«Соглашение по сахару уже истекло. Но торговые сети и производители, которые участвовали в нём, договорились, что будут следовать этим условиям и дальше. Не вижу предпосылок для роста цены на этот продукт», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Кроме того, по его словам, была проведена товарная интервенция — сахар будет завезён из-за рубежа по квоте, что также будет оказывать давление на цену.

Как напомнил Евтухов, по маслу соглашение ещё действует и выполняется, причём не только крупными производителями и федеральными торговыми сетями.

«Соглашения по сахару и маслу являются примером мягкого регулирования правил поведения участников рынка по ряду наиболее социально важных позиций», — отметил он.

Евтухов добавил, что в будущем нужно без заключения новых соглашений использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением рыночных же механизмов для балансировки продовольственных рынков.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз не планирует продлевать соглашения по ценам на сахар и масло.