В Минпромторге прокомментировали ситуацию с соглашениями по ценам на сахар и масло

Короткая ссылка
Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов оценил возможность продления сроков действия соглашений по ценам на сахар и подсолнечное масло.
В Минпромторге прокомментировали ситуацию с соглашениями по ценам на сахар и масло
  • РИА Новости

Так, на вопрос о том, будет ли продлено, в частности, соглашение по ценам на сахар, он ответил отрицательно.

«Соглашение по сахару уже истекло. Но торговые сети и производители, которые участвовали в нём, договорились, что будут следовать этим условиям и дальше. Не вижу предпосылок для роста цены на этот продукт», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Кроме того, по его словам, была проведена товарная интервенция — сахар будет завезён из-за рубежа по квоте, что также будет оказывать давление на цену.

Как напомнил Евтухов, по маслу соглашение ещё действует и выполняется, причём не только крупными производителями и федеральными торговыми сетями.

«Соглашения по сахару и маслу являются примером мягкого регулирования правил поведения участников рынка по ряду наиболее социально важных позиций», — отметил он.

Евтухов добавил, что в будущем нужно без заключения новых соглашений использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением рыночных же механизмов для балансировки продовольственных рынков.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз не планирует продлевать соглашения по ценам на сахар и масло.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить