Политолог объяснил позицию США по ситуации с «Северным потоком — 2»

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Оксана Соломатина
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США добиваются от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока — 2».
Политолог объяснил позицию США по ситуации с «Северным потоком — 2»
  • Reuters

Соединённые Штаты продолжают оказывать давление на европейские страны, чтобы не допустить нового этапа сотрудничества между Европой и Россией, объяснил политолог.

«Соединённые Штаты не отказывались от идеи помешать запуску этого проекта («Северного потока — 2». — RT) и началу нового этапа сотрудничества Европы и России, получению Европой газа из России. И поэтому, понимая, что они не могут помешать строительству, они рассчитывают на то, что могут ещё додавить Европу и «Северный поток — 2» не будет запущен как действующий», — отметил Шатров.

Однако, по его словам, Германия «участвует в этом проекте сознательно и ждёт именно газа, а не просто завершения строительства», поэтому, несмотря на действия США, Германия найдёт выход из ситуации.

Вместе с тем Шатров отметил, что Соединённые Штаты до последнего будут отстаивать свои интересы.

«Те, кто рассчитывал, что противостояние закончено, что «Северный поток — 2» достроен и Соединённые Штаты просто прекратят работу против него, они ошибались, было наивно так полагать. Потому что Соединённые Штаты не ради принципа сейчас борются с «Северным потоком — 2», они борются за интересы своих экспортёров сжиженного природного газа и до последнего будут отстаивать эти интересы», — заключил политолог. 

Ранее, как сообщало РИА Новости, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон добивается от Берлина «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока — 2».

Кроме того, он отметил, что «достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи и США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не начал функционировать».

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