Всемирный банк ожидает рекордного роста экономики после рецессии

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Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта — до 5,6%, что будет рекордным за 80 лет восстановлением после рецессии.
Всемирный банк ожидает рекордного роста экономики после рецессии
  • Reuters

«В 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,6% — это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъёмом экономической активности в нескольких крупных странах», — приводит РИА Новости сообщение Всемирного банка.

При этом ВБ отмечает, что многие развивающиеся страны испытывают трудности с преодолением пандемии COVID-19.

В 2022 году Всемирный банк ожидает роста мировой экономики на 4,3%, что на половину процентного пункта выше январского прогноза. В 2020 году, по оценкам банка, мировой ВВП упал на 3,5%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

Также сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом.

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