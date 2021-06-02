Мишустин обсудил с главой Всемирного банка борьбу с бедностью

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом.
Мишустин обсудил с главой Всемирного банка борьбу с бедностью
  • globallookpress.com

«Михаил Мишустин и Дэвид Мэлпас обсудили перспективы развивающегося сотрудничества России и Всемирного банка», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Основное внимание было уделено вопросам климатической повестки, борьбы с бедностью, координации усилий в области содействия международному развитию, передаче российского опыта.

Также стороны обсудили темы эффективного государственного управления и реализации передовых механизмов предоставления государственных услуг другим странам — членам Всемирного банка.

Ранее Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России в 2021 году. По оценке организации, ВВП страны увеличится на 3,2% вместо ожидавшихся ранее 2,9%.

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