В Госдуме оценили идею снижения процентной ставки по микрозаймам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Ивана Сухарева снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам.

«То, что микрофинансовые организации вносят определённый сумбур между взаимоотношениями граждан и финансово-кредитными институтами, это безусловно. И в течение последних лет Госдумой неоднократно принимались законы, ужесточающие правила игры. В том числе и по снижению процентной ставки, и по запрету залога единственного недвижимого имущества в случае получения микрофинансового кредита в соответствующей организации», — рассказала депутат.

Она отметила, что «точка в этом вопросе ещё не поставлена».

«Но, я думаю, эти вопросы ещё предстоит обсудить на уровне экспертов финансовой отрасли», — заключила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам с 1 до 0,5%.

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