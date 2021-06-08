В Томской области запущено строительство атомного энергоблока БРЕСТ

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На площадке Сибирского химического комбината госкорпорации «Росатом» в городе Северске Томской области запустили строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, сообщает РИА Новости.
В Томской области запущено строительство атомного энергоблока БРЕСТ
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В присутствии руководства российской атомной отрасли и Томской области началась заливка первого бетона в фундамент реакторного отделения.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт началу сооружения четырёх новых энергетических блоков российского проекта на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.

В 2020 году Путин заявил о лидирующей позиции России в атомной промышленности.

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