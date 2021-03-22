Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 ввели в промышленную эксплуатацию
- © АО «Концерн Росэнергоатом»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).
«22 марта в промышленную эксплуатацию введён энергоблок №6 Ленинградской АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200. Приказ об этом подписал генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров», — говорится в сообщении.
В сентябре 2020 года глава «Росатома» Алексей Лихачёв анонсировал запуск нового блока Ленинградской АЭС-2 в октябре.