Эксперт прокомментировал заявление Блинкена о «Северном потоке — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что он считает завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2» свершившимся фактом и проводит с властями ФРГ переговоры о дальнейших шагах в области экспорта Россией природного газа в Европу.

По словам Юшкова, данное заявление Блинкена, а также последовавшие за этим слова, что США потенциально сохраняют возможность отозвать своё решение не вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, можно расценивать как сигнал для Европы.

«Наверное, США воспринимают эту ситуацию так, что мяч на стороне европейцев, что они, американцы, уже сделали европейцам подарок, такой реверанс, не ввели санкции против компании-оператора «Северного потока — 2»... И теперь ждут за эту услугу от европейцев встречных шагов. Соответственно, намекают на то, что история с санкциями ещё не закончена... То есть США продолжат использовать «Северный поток — 2» теперь как рычаг давления на переговорах с европейцами», — пояснил Юшков.

По его мнению, сейчас США посчитали, что американо-европейские отношения им дороже, чем попытки остановить строительство газопровода.

«Но если чаша весов качнётся в сторону необходимости «сдерживания» России, тогда вполне может оказаться, что они пожертвуют своими хорошими отношениями с европейцами и всё-таки санкции введут. Здесь американцы говорят, что история не закончена, что она будет продолжаться, что по-прежнему есть пространство для торга, для манёвра», — заключил эксперт.

Ранее Блинкен заявил, что считает завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2» свершившимся фактом и проводит с властями ФРГ переговоры о дальнейших шагах в области экспорта Россией природного газа в Европу.