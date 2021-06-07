Петербург на ПМЭФ подписал соглашения на сумму свыше 600 млрд рублей

Короткая ссылка
Санкт-Петербург в рамках международного экономического форума подписал соглашения на общую сумму свыше 600 млрд рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Петербург на ПМЭФ подписал соглашения на сумму свыше 600 млрд рублей
  • РИА Новости

«Город подписал соглашений на общую сумму более 600 млрд рублей — в три раза больше, чем на предыдущем Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году», — цитирует его в эфире «Радио России» ТАСС.

При этом подписано соглашений с готовыми дорожными картами на 283 млрд рублей и соглашений о намерениях по развитию территорий, социальной и транспортной инфраструктуры на сумму 320 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме заключили более 800 соглашений на сумму 3,860 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить