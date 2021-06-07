Петербург на ПМЭФ подписал соглашения на сумму свыше 600 млрд рублей

Санкт-Петербург в рамках международного экономического форума подписал соглашения на общую сумму свыше 600 млрд рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Город подписал соглашений на общую сумму более 600 млрд рублей — в три раза больше, чем на предыдущем Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году», — цитирует его в эфире «Радио России» ТАСС.

При этом подписано соглашений с готовыми дорожными картами на 283 млрд рублей и соглашений о намерениях по развитию территорий, социальной и транспортной инфраструктуры на сумму 320 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме заключили более 800 соглашений на сумму 3,860 трлн рублей.