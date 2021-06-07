Кабмин рассчитывает нарастить долю России на мировом рынке СПГ до 20%

Короткая ссылка
Правительство рассчитывает, что доля России на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) возрастёт до 20%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Кабмин рассчитывает нарастить долю России на мировом рынке СПГ до 20%
  • Reuters

Говоря об увеличении поставок в АТР, он отметил, что это перспективный рынок.

По его словам, Россия активно развивает инфраструктуру, чтобы расширить свои поставки на этом направлении и занять там прочные позиции.

«Рассчитываем, что в итоге доля России на мировом рынке возрастёт до 20%», — сказал Мишустин.

Ранее кабмин утвердил долгосрочную программу развития производства СПГ.

Планируется, что она создаст дополнительные возможности для газификации территории страны, а за 15 лет производственные мощности сжиженного газа вырастут втрое.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить