Кабмин рассчитывает нарастить долю России на мировом рынке СПГ до 20%
- Reuters
Говоря об увеличении поставок в АТР, он отметил, что это перспективный рынок.
По его словам, Россия активно развивает инфраструктуру, чтобы расширить свои поставки на этом направлении и занять там прочные позиции.
«Рассчитываем, что в итоге доля России на мировом рынке возрастёт до 20%», — сказал Мишустин.
Ранее кабмин утвердил долгосрочную программу развития производства СПГ.
Планируется, что она создаст дополнительные возможности для газификации территории страны, а за 15 лет производственные мощности сжиженного газа вырастут втрое.