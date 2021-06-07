Кабмин рассчитывает нарастить долю России на мировом рынке СПГ до 20%

Правительство рассчитывает, что доля России на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) возрастёт до 20%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Говоря об увеличении поставок в АТР, он отметил, что это перспективный рынок.

По его словам, Россия активно развивает инфраструктуру, чтобы расширить свои поставки на этом направлении и занять там прочные позиции.

«Рассчитываем, что в итоге доля России на мировом рынке возрастёт до 20%», — сказал Мишустин.

Ранее кабмин утвердил долгосрочную программу развития производства СПГ.

Планируется, что она создаст дополнительные возможности для газификации территории страны, а за 15 лет производственные мощности сжиженного газа вырастут втрое.