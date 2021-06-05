Moody's оценило риски ограничения доступа России к платёжным системам
- Pixabay
«Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений доступа России к международным платёжным системам добавляет неопределённости в отношении санкций, влияя на экономические и политические решения», — говорится в сообщении организации.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия активно работает над отказом от платёжных систем, которые контролируются западными странами.
По его словам, Россия видит большие перспективы в работе с иностранными партнёрами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчётах.
В Кремле не исключили, что в России могут ограничить возможность использования платёжных систем Visa и MasterCard.