Moody's оценило риски ограничения доступа России к платёжным системам

Короткая ссылка
Международное рейтинговое агентство Moody's, подтвердившее долгосрочный рейтинг России на уровне Ваа3 со стабильным прогнозом, считает маловероятными, но не исключает риски ограничений доступа Москвы к международным платёжным системам.
Moody's оценило риски ограничения доступа России к платёжным системам
  • Pixabay

«Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений доступа России к международным платёжным системам добавляет неопределённости в отношении санкций, влияя на экономические и политические решения», — говорится в сообщении организации.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия активно работает над отказом от платёжных систем, которые контролируются западными странами.

По его словам, Россия видит большие перспективы в работе с иностранными партнёрами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчётах.

В Кремле не исключили, что в России могут ограничить возможность использования платёжных систем Visa и MasterCard.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить