Россия ввела временный запрет на экспорт гречки

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Россия ввела запрет на экспорт гречихи и гречки. Он будет действовать до 31 августа. Такое постановление правительства было принято ещё в конце апреля в целях обеспечения продовольственной безопасности.
Россия ввела временный запрет на экспорт гречки
  • Pixabay

Запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи, на транзитные товары, на поставки для обеспечения деятельности воинских формирований России в других странах и для российских организаций на Байконуре и Шпицбергене.

В конце апреля Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой о временном ограничении экспорта гречихи и гречневой крупы.

Ограничение экспорта зерна предложено ввести «в целях сохранения необходимых объёмов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен».

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