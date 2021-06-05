Россия ввела временный запрет на экспорт гречки
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Запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи, на транзитные товары, на поставки для обеспечения деятельности воинских формирований России в других странах и для российских организаций на Байконуре и Шпицбергене.
В конце апреля Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой о временном ограничении экспорта гречихи и гречневой крупы.
Ограничение экспорта зерна предложено ввести «в целях сохранения необходимых объёмов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен».