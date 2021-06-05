Россия ввела временный запрет на экспорт гречки

Россия ввела запрет на экспорт гречихи и гречки. Он будет действовать до 31 августа. Такое постановление правительства было принято ещё в конце апреля в целях обеспечения продовольственной безопасности.

Запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи, на транзитные товары, на поставки для обеспечения деятельности воинских формирований России в других странах и для российских организаций на Байконуре и Шпицбергене.

В конце апреля Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой о временном ограничении экспорта гречихи и гречневой крупы.

Ограничение экспорта зерна предложено ввести «в целях сохранения необходимых объёмов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен».