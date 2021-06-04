Эксперт оценил перспективы экспорта водорода
- © РИА Новости / Виталий Тимкив
«В долгосрочном плане экспорт водорода, скорее всего, будет являться очень важной составляющей энергетики, просто надо понимать, что рынок водорода пока в принципе не сформирован», — заявил он в беседе с Nation News.
Как отметил эксперт, в настоящее время использование водорода носит локальный характер, но в будущем может быть множество направлений применения такого топлива.
«Будут водородные автомобили, водород будет использоваться на ТЭС, турбины будут работать на водороде», — считает он.
Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на полях ПМЭФ заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.