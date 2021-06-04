Эксперт оценил перспективы экспорта водорода

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы экспорта водорода.

«В долгосрочном плане экспорт водорода, скорее всего, будет являться очень важной составляющей энергетики, просто надо понимать, что рынок водорода пока в принципе не сформирован», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, в настоящее время использование водорода носит локальный характер, но в будущем может быть множество направлений применения такого топлива.

«Будут водородные автомобили, водород будет использоваться на ТЭС, турбины будут работать на водороде», — считает он.

Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на полях ПМЭФ заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.