Эксперт оценил перспективы экспорта водорода

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы экспорта водорода.
Эксперт оценил перспективы экспорта водорода
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«В долгосрочном плане экспорт водорода, скорее всего, будет являться очень важной составляющей энергетики, просто надо понимать, что рынок водорода пока в принципе не сформирован», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, в настоящее время использование водорода носит локальный характер, но в будущем может быть множество направлений применения такого топлива.

«Будут водородные автомобили, водород будет использоваться на ТЭС, турбины будут работать на водороде», — считает он.

Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на полях ПМЭФ заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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