Чубайс рассказал, как России сохранить статус великой энергодержавы

Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на полях ПМЭФ.

По его словам, то, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас она делает по углеводороду.

«Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — цитирует Чубайса ТАСС.

Он отметил, что действующая ГТС без глубокой модернизации способна использовать минимум 10% пропускных мощностей для транспорта водорода.

Как подчеркнул Чубайс, это «фантастическое преимущество», надо «вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении».

В апреле замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что к 2030 году Россия планирует занять 20—25% мирового рынка торговли водородом.