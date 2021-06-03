Чубайс рассказал, как России сохранить статус великой энергодержавы

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Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на полях ПМЭФ.
Чубайс рассказал, как России сохранить статус великой энергодержавы
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

По его словам, то, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас она делает по углеводороду.

«Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — цитирует Чубайса ТАСС.

Он отметил, что действующая ГТС без глубокой модернизации способна использовать минимум 10% пропускных мощностей для транспорта водорода.

Как подчеркнул Чубайс, это «фантастическое преимущество», надо «вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении».

В апреле замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что к 2030 году Россия планирует занять 20—25% мирового рынка торговли водородом.

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