Чубайс рассказал, как России сохранить статус великой энергодержавы
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По его словам, то, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас она делает по углеводороду.
«Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — цитирует Чубайса ТАСС.
Он отметил, что действующая ГТС без глубокой модернизации способна использовать минимум 10% пропускных мощностей для транспорта водорода.
Как подчеркнул Чубайс, это «фантастическое преимущество», надо «вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении».
В апреле замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что к 2030 году Россия планирует занять 20—25% мирового рынка торговли водородом.