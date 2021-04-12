Минэнерго: Россия планирует занять 7—8% рынка нефтехимии к 2030 году
- Reuters
Нефтехимия может принести от $9 млрд до $18 млрд дополнительного несырьевого экспорта в год за счёт выпуска 8—16 млн т продукции, которая увеличивает стоимость сырья на 40—300%, информирует ТАСС со ссылкой на заявление замминистра.
Он добавил, что Россия планирует интенсивно наращивать экспорт водорода и к 2030 году занять 20—25% мирового рынка торговли водородом.
По его словам, ведомство в ближайшее время подготовит концепцию развития водородной промышленности.
Ранее сообщалось, что в Минэнерго оценили перспективы альтернативных источников энергии.