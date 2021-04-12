Минэнерго: Россия планирует занять 7—8% рынка нефтехимии к 2030 году

Россия планирует нарастить долю на мировом нефтегазохимическом рынке до 7—8% к 2030 году, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Нефтехимия может принести от $9 млрд до $18 млрд дополнительного несырьевого экспорта в год за счёт выпуска 8—16 млн т продукции, которая увеличивает стоимость сырья на 40—300%, информирует ТАСС со ссылкой на заявление замминистра.

Он добавил, что Россия планирует интенсивно наращивать экспорт водорода и к 2030 году занять 20—25% мирового рынка торговли водородом.

По его словам, ведомство в ближайшее время подготовит концепцию развития водородной промышленности.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго оценили перспективы альтернативных источников энергии.