Минэнерго: Россия планирует занять 7—8% рынка нефтехимии к 2030 году

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Россия планирует нарастить долю на мировом нефтегазохимическом рынке до 7—8% к 2030 году, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.
Минэнерго: Россия планирует занять 7—8% рынка нефтехимии к 2030 году
  • Reuters

Нефтехимия может принести от $9 млрд до $18 млрд дополнительного несырьевого экспорта в год за счёт выпуска 8—16 млн т продукции, которая увеличивает стоимость сырья на 40—300%, информирует ТАСС со ссылкой на заявление замминистра.

Он добавил, что Россия планирует интенсивно наращивать экспорт водорода и к 2030 году занять 20—25% мирового рынка торговли водородом.

По его словам, ведомство в ближайшее время подготовит концепцию развития водородной промышленности.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго оценили перспективы альтернативных источников энергии.

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