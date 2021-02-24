В Минэнерго оценили перспективы альтернативных источников энергии

Замглавы Минэнерго России Павел Сниккарс оценил перспективы альтернативных источников энергии.

«Здесь вопрос не в моде, а в том, насколько доступен ресурс и новые технологии. Бесспорно, и мы, и весь мир ориентированы сейчас на климатическую повестку, и мы задумываемся о своём будущем. Это те мировые тенденции, которые Россия никоим образом не отрицает, Министерство энергетики тоже это понимает», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, нельзя сказать, что всё, что выработано на газовых, атомных или больших гидростанциях — плохая электрическая энергия. Как отметил Сниккарс, есть чёткое понимание, что выработка электроэнергии должна стремиться к низкому углеродному следу.

«Россия имеет, на наш взгляд, достаточно низкоуглеродный баланс, у нас почти 40% электроэнергии вырабатывается именно на низкоуглеродных источниках. Мы будем пытаться сохранить такую структуру. А то, что мы в ближайшие ещё 10—15 лет будем основываться в электроэнергетике на традиционных источниках топлива — это объективные факты», — уточнил замглавы Минэнерго.

Сниккарс также выразил мнение, что Россия — это страна, которая должна обладать всеми технологиями производства электроэнергии.

«На наш взгляд, в части возобновляемых источников та вторая программа поддержки, которая в ближайшее время будет рассмотрена на уровне правительства, будет уже завершающей в части мер поддержки. Сектор ВИЭ в России твёрдо встанет на ноги и будет вполне конкурентоспособным с традиционными источниками энергии», — добавил он.

Ранее историк-американист Александр Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по рынку углеводородов.